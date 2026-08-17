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В Чернигове тысячи людей остались без света после атаки РФ

10:51 17.08.2026 Пн
2 мин
Куда враг попал в этот раз?
aimg Юлия Капитонова
Фото: Восстановительные работы в городе скоро начнутся (Getty Images)

17 августа Россия нанесла удар по энергообъекту в Чернигове. Местные власти раскрыли первые последствия вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Черниговского городского совета и сообщение АО "Черниговоблэнерго".

Чернигов под ударом России 17 августа

"Уважаемые потребители! В результате атаки врага поврежден энергообъект. Обесточено более 10 тысяч абонентов в городе Чернигов", - сказано в заявлении.

Кроме того, указано, что энергетики начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.

В Черниговском городском совете уточнили, что российские захватчики могли нанести удар по южной части города. Также известно, что после вражеской атаки вспыхнул пожар.

Впоследствии местные власти подтвердили, что из-за российского удара по меньшей мере один человек пострадал.

Какая ситуация со светом в Украине 17 августа

Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в шести областях Украины. Речь идет о:

  • Черниговской;
  • Харьковской;
  • Донецкой;
  • Сумской;
  • Херсонской;
  • Запорожской областях.

В то же время из-за жаркой погоды в понедельник в Украине растет потребление электроэнергии. Граждан призывают по возможности не пользоваться мощными электроприборами в период с 18:00 до 22:00.

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