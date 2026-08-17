В Чернигове тысячи людей остались без света после атаки РФ

17 августа Россия нанесла удар по энергообъекту в Чернигове. Местные власти раскрыли первые последствия вражеской атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Черниговского городского совета и сообщение АО "Черниговоблэнерго".
"Уважаемые потребители! В результате атаки врага поврежден энергообъект. Обесточено более 10 тысяч абонентов в городе Чернигов", - сказано в заявлении.
Кроме того, указано, что энергетики начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.
В Черниговском городском совете уточнили, что российские захватчики могли нанести удар по южной части города. Также известно, что после вражеской атаки вспыхнул пожар.
Впоследствии местные власти подтвердили, что из-за российского удара по меньшей мере один человек пострадал.
Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в шести областях Украины. Речь идет о:
В то же время из-за жаркой погоды в понедельник в Украине растет потребление электроэнергии. Граждан призывают по возможности не пользоваться мощными электроприборами в период с 18:00 до 22:00.
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