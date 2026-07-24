В Чернигове и области блекаут из-за удара РФ

Известно, что причиной обесточивания города и районов стало повреждение одного из энергообъектов

"Уважаемые потребители! В результате атаки врага поврежден энергообъект. Обесточено более 70 тысяч абонентов в городе Чернигов, Черниговском и Корюковском районах", - сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Также в "Черниговоблэнерго" добавили, что энергетики приступят к выполнению возобновляемых работ только разрешит ситуация с безопасностью.

Следует отметить, что Воздушные Силы вечером 23 июля сообщали о движении дронов в сторону Черниговщины, а именно БПЛА двигались в направлении Мены и Славутича.

Сообщение появилось в официальном представительстве ПС в Telegram – около 23:00 в четверг. Затем военные еще несколько раз известили жителей Черниговщины об опасности в небе.