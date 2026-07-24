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В Чернигове и области блекаут из-за удара РФ

02:07 24.07.2026 Пт
1 мин
Воздушные Силы Украины предупреждали о движении беспилотников на область
aimg Юлия Маловичко
Фото: дом во время блекаута (Getty Images)

Чернигов, Черниговский и Корюковский районы оказались без света вследствие вражеских атак около полуночи 24 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу "Черниговоблэнерго".

Известно, что причиной обесточивания города и районов стало повреждение одного из энергообъектов

"Уважаемые потребители! В результате атаки врага поврежден энергообъект. Обесточено более 70 тысяч абонентов в городе Чернигов, Черниговском и Корюковском районах", - сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Также в "Черниговоблэнерго" добавили, что энергетики приступят к выполнению возобновляемых работ только разрешит ситуация с безопасностью.

Следует отметить, что Воздушные Силы вечером 23 июля сообщали о движении дронов в сторону Черниговщины, а именно БПЛА двигались в направлении Мены и Славутича.

Сообщение появилось в официальном представительстве ПС в Telegram – около 23:00 в четверг. Затем военные еще несколько раз известили жителей Черниговщины об опасности в небе.

Напомним, россияне уже наносили удар по энергообъекту на Черниговщине несколько дней назад. В результате было обесточено более 100 тысяч потребителей.

В последнее время враг усилил давление на Севере. Президент Владимир Зеленский недавно подтвердил, что у россиян есть планы эскалации войны касаемо Черниговской и Киевской областей.

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