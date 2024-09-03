В Чернигове резко ухудшилось качество воды в Десне

"Сегодня 03.09.24, как уже сообщалось ранее, состояние воды в реке Десна на территории города Чернигова существенно ухудшилось", - сказано в сообщении.

Такой вывод в "Черниговводоканале" сделали после отбора проб воды сегодня, 3 сентября, в 11:00.

По информации предприятия, химическое потребление кислорода в реке за день значительно выросло, сейчас оно превышает норматив в 4,5 раза.