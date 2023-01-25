В Чернигове проверяют школы из-за "минирования": детей эвакуировали

Директор департамента по гражданской защите и оборонной работе Черниговской ОВА Сергей Болдырев подтвердил информацию о "минировании". По его словам, полиция проверяет информацию о взрывчатке в пяти школах.

Правоохранители эвакуировали школьников и учителей. На месте работают соответствующие службы.

Напомним, недавно в Броварах Киевской области "заминировали" лицеи, неизвестные отправили анонимное письмо.

Также ранее о минировании 32 школ сообщали в Днепре, но информация о взрывчатке не подтвердилась.

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