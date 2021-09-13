"Чернігівгаз" обстежив понад 600 км підземних газогонів за допомогою мобільної лабораторії

"Таких автомобілів в Україні всього три. РГК обладнала їх сучасними приладами французької компанії Gazomat. Вони здатні вловлювати найменшу концентрацію газу на відстані 8 метрів при швидкості автомобіля до 40 кілометрів на годину. На бампері встановлені 8 датчиків, які аналізують повітря на наявність метану. Імовірне місце пошкодження газопроводу фіксується на карті, програма сповіщає про це сигналом, вказує концентрацію метану. Після цього фахівці за допомогою ручного детектора встановлюють точне місце витоку. Це дозволяє газовикам вчасно провести ремонтні роботи та запобігти аварійним ситуаціям", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що виявлення витоків на наземних та підземних газопроводах, а також ремонт і заміна цих газопроводів - одне із завдань АТ "Чернігівгаз" як оператора ГРМ.

"Такі роботи входять до комплексно-приладового обстеження газопроводів, яке є частиною тарифу на розподіл газу", - пояснює головний інженер АТ "Чернігівгаз" Євгеній Денисенко.

Зазвичай газопроводи обходять пішки бригади комплексно-приладового обстеження (КПО).

"Бригади комплексно-приладового обстеження проходять в день від 5 до 7 кілометрів зі спеціальними приладами. Таких бригад у нас 4 , за минулий рік вони пройшли 3700 кілометрів. Звичайно ж, ця лабораторія дуже прискорює пошук витоків, адже вона може протягом місяця обстежити і до 1000 кілометрів газогонів – в залежності від місцевості пересування", - розповідає начальник служби контролю за виробництвом АТ "Чернігівгаз" Олександр Барикін.