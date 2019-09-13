Під Черніговом на міському сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа

Фото: пожежа на сміттєзвалищі в Чернігові (cn.dsns.gov.ua)

Полігон побутових відходів у Чернігові підпалили невідомі, - місцева влада

Під Черніговом на міському сміттєзвалищі сталася маштабна пожежа, відучора триває гасіння пожежі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надвичайних ситуацій.

Зазначається, що 12 вересня о 22:48 надійшло повідомлення про пожежу сміття на відкритій території полігону твердих побутових відходів КП "АТП-2528" Чернігівської міської ради, що поблизу села Новий Білоус Чернігівського району.

"За викликом до місця події оперативно прибуло 5 відділень пожежно-рятувальних підрозділів міста Чернігова. Станом на 06:00 13 вересня пожежу локалізовано на площі 1 га. За цей час пожежу ліквідовано на площі 0,2 га, залишилось 0,8 га", - йдеться у повідомленні.

Також, до гасіння пожежі залучено 26 чоловік та 11 одиниць техніки.

За данними місцевої влади, полігон побутових відходів у Чернігові підпалили невідомі. Охоронці полігону бачили на ньому двох людей.

Фото: пожежа на сміттєзвалищі в Чернігові (cn.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, рятувальники ліквідували пожежу настилу в лісі на території військового полігону на території Чернігівської області. 12 вересня надійшло повідомлення про пожежу настилу в лісовому масиві на військовому полігоні військової частини А 0665, що у Козелецькому районі Чернігівської області. За попередньою інформацією, площа спалаху склала близько 10 га. Всього до гасіння оперативно були залучені 88 людей особового складу та 20 одиниць спеціальної техніки ДСНС.

Як повідомляло РБК-Україна, у середу, 11 вересня, у селі Нові Соколи (Київська область) за 50 кілометрів до Чорнобиля сталася лісова пожежа.