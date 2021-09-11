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В Чернігові сталася пожежа в кафе, є постраждалий

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Субота 11 вересня 2021 08:35
В Чернігові сталася пожежа в кафе, є постраждалий Фото: в Чернігові сталася пожежа в кафе (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Чернігові сталася пожежа в кафе. Унаслідок цього з опіками госпіталізували одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Депатрамент з питань цивільного захисту області.

Пожежа виникла о 21:20 по проспекту на першому поверсі чотириповерхового житлового будинку в приміщенні кафе "Буба".

Вогогь знищив 5 квадратних метрів вентиляційного обладнання, пошкодив 10 квадратних метрів вентиляційного обладнання, побутову техніку, пожежну та охоронну сигналізацію, майно.

Причина пожежі та збитки - встановлюються.

Внаслідок пожежі травмовано громадянина, 2003 року народження, якого з опіками верхніх дихальних шляхів доставили в КНП "Чернігівську обласну лікарню".

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Чернігів Пожежа
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