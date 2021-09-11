В Чернігові сталася пожежа в кафе, є постраждалий
Фото: в Чернігові сталася пожежа в кафе (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Чернігові сталася пожежа в кафе. Унаслідок цього з опіками госпіталізували одну людину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Депатрамент з питань цивільного захисту області.
Пожежа виникла о 21:20 по проспекту на першому поверсі чотириповерхового житлового будинку в приміщенні кафе "Буба".
Вогогь знищив 5 квадратних метрів вентиляційного обладнання, пошкодив 10 квадратних метрів вентиляційного обладнання, побутову техніку, пожежну та охоронну сигналізацію, майно.
Причина пожежі та збитки - встановлюються.
Внаслідок пожежі травмовано громадянина, 2003 року народження, якого з опіками верхніх дихальних шляхів доставили в КНП "Чернігівську обласну лікарню".