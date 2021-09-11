В Чернигове произошел пожар в кафе, есть пострадавший
Фото: в Чернигове произошел пожар в кафе (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Чернигове произошел пожар в кафе. В результате с ожогами госпитализировали одного человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Депатрамент по вопросам гражданской защиты области.
Пожар возник в 21:20 по проспекту на первом этаже четырехэтажного жилого дома в помещении кафе "Буба".
Вогогь уничтожил 5 квадратных метров вентиляционного оборудования, повредил 10 квадратных метров вентиляционного оборудования, бытовую технику, пожарную и охранную сигнализацию, имущество.
Причина пожара и ущерб - устанавливаются.
В результате пожара травмирован гражданин, 2003 года рождения, которого с ожогами верхних дыхательных путей доставили в КНП "Черниговскую областную больницу".