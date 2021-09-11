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В Чернигове произошел пожар в кафе, есть пострадавший

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Суббота 11 сентября 2021 08:35
В Чернигове произошел пожар в кафе, есть пострадавший Фото: в Чернигове произошел пожар в кафе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Чернигове произошел пожар в кафе. В результате с ожогами госпитализировали одного человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Депатрамент по вопросам гражданской защиты области.

Пожар возник в 21:20 по проспекту на первом этаже четырехэтажного жилого дома в помещении кафе "Буба".

Вогогь уничтожил 5 квадратных метров вентиляционного оборудования, повредил 10 квадратных метров вентиляционного оборудования, бытовую технику, пожарную и охранную сигнализацию, имущество.

Причина пожара и ущерб - устанавливаются.

В результате пожара травмирован гражданин, 2003 года рождения, которого с ожогами верхних дыхательных путей доставили в КНП "Черниговскую областную больницу".

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