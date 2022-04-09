У Чернігові обмежили рух єдиним пішохідним мостом через Десну
У Чернігові через артилерійські обстріли російськими окупантами пошкоджень зазнав єдиний пішохідний міст через річку Десна. Рух ним тимчасово обмежили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
"Пішохідний міст через Десну постраждав внаслідок артилерійських обстрілів з боку окупантів та знаходиться в аварійному стані. З огляду на це було прийняте спільне із ОК Північ рішення максимально обмежити рух цим мостом", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що заборонено пересуватися по мосту транспортними засобами, лише піший перехід.
Нагадаємо, раніше мер Чернігова заявив, що на відбудову міста знадобиться близько чотирьох років.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.