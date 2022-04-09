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У Чернігові обмежили рух єдиним пішохідним мостом через Десну

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Чернігів, Субота 09 квітня 2022 10:02
У Чернігові обмежили рух єдиним пішохідним мостом через Десну Фото: У Чернігові обмежили рух пішохідним мостом через Десну (wikipedia.org)
Автор: Наталія Юрченко

У Чернігові через артилерійські обстріли російськими окупантами пошкоджень зазнав єдиний пішохідний міст через річку Десна. Рух ним тимчасово обмежили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Пішохідний міст через Десну постраждав внаслідок артилерійських обстрілів з боку окупантів та знаходиться в аварійному стані. З огляду на це було прийняте спільне із ОК Північ рішення максимально обмежити рух цим мостом", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що заборонено пересуватися по мосту транспортними засобами, лише піший перехід.

Нагадаємо, раніше мер Чернігова заявив, що на відбудову міста знадобиться близько чотирьох років.

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