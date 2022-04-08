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На відбудову зруйнованого Чернігова знадобиться щонайменше 4 роки, - мер

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Чернігів, П'ятниця 08 квітня 2022 19:39
На відбудову зруйнованого Чернігова знадобиться щонайменше 4 роки, - мер Для відбудови Чернігова знадобиться чотири роки (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко розповів, що для того, щоб відбудувати зруйноване російськими військами місто, знадобиться щонайменше чотири роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За його словами, якщо відбудовувати швидко та мати повний обсяг коштів, то на відновлення знадобиться чотири роки.

Також він додав, що за такі терміни можна відбудувати місто в оптимальних умовах. Однак реальність може бути іншою, бо, наприклад, в Україні наразі немає технологій демонтажу пошкоджених "потужних бетонних будинків", розташованих в оточенні інших багатоповерхівок.

Тому наразі міська влада систематизує дані про руйнування.

Окрім того, мер зазначив, що формат фіксації завданих місту ушкоджень має бути погоджений на рівні міжнародного експертного середовища, або й із залученням іноземних фахівців. Це потрібно, щоб збитки, завдані комунальним приміщенням, інфраструктурним об'єктам, школам, лікарням, житловим будинкам тощо, були належно оформлені і задокументовані.

"Війна ще не закінчилася. Вона може повернутися будь-якої хвилини. Опосередковано підтвердження жахіть, які переніс Чернігів, ми бачимо з кількості ящиків від російської зброї після артилерійських і мінометних обстрілів, виявлених при зачистках передмість. Це тисячі снарядів калібру 152, тисячі мін 120-го калібру" - розповів міський голова.

До того ж серйозних ушкоджень зазнали приблизно 150 багатоповерхових житлових будинків.

"Немає людей, щоб усе це порахувати, дуже великий обсяг роботи. Збитки величезні - на десятки мільярдів гривень. Тільки щоб перебудувати ТЕЦ треба близько 200-300 млн євро", - сказав Атрошенко.

Також міський голова підкреслив, що стан пошкоджених будівель і комунікацій доведеться ретельно вивчати експертам, перш ніж приступати до відновлювальних робіт.

Раніше ми повідомляли, що у Чернігові від початку війни загинуло близько 700 людей.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 44-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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