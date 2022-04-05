Жителів Чернігівської області закликали поки що не повертатися додому

Чернігів наразі має проблеми з комунікацією. Жителів закликають поки що не повертатися додому, аби якнайшвидше відновити її.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслава Чауса.

"Є багато запитів, дзвінків, повідомлень щодо повернення. Не треба цього зараз робити. Чернігів ми відбудуємо, але на це треба час. Зараз є велика проблема з комунікаціями міста, які на багатьох ділянках міста знищені. Чим менше ресурсів зараз споживатиме Чернігів, тим швидше ми його відновимо", - пише Чаус.

Після того, як відновлять комунікацію, місцеві матимуть змогу вже повернутися додому.