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У Чернігові через дії окупантів загинули понад 700 мирних жителів

Фото: наслідки обстрілів Чернігова (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Чернігові через дії окупантів загинули понад 700 мирних жителів. На міських кладовищах досі копають нові могили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як заявив секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако, загинули понад 700 мирних жителів. Видання зазначає, що на міських кладовищах дуже багато свіжих могил, на деяких з них залишені квіти і лампадки. Місця поховань позначені табличками із зазначенням імен, а також дат народження і смерті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після російської окупації у звільнених населених пунктах Київської області знайшли тіла 1084 мирних жителів.

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