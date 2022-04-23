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В Чернигове из-за действий оккупантов погибли более 700 мирных жителей

Фото: последствия обстрелов Чернигова (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

С начала полномасштабного вторжения России в Чернигове из-за действий оккупантов погибли более 700 мирных жителей. На городских кладбищах до сих пор копают новые могилы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как заявил секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако, погибли более 700 мирных жителей. Издание отмечает, что на городских кладбищах очень много свежих могил, на некоторых из них оставлены цветы и лампадки. Места захоронений обозначены табличками с указанием имен, а также дат рождения и смерти.

Напомним, ранее сообщалось, что после российской оккупации в освобожденных населенных пунктах Киевской области нашли тела 1084 мирных жителей.

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ЧерниговВойна России против Украины