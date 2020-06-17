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Заворушення під ОП: поліція доставила у відділок 15 осіб

Новини » Надзвичайні події     17.06.2020 - 14:59
Заворушення під ОП: поліція доставила у відділок 15 осіб
Фото: затримання учасника акції (Віталій Носач, РБК-Україна)

Відбулися сутички між представниками "Нацкорпусу" і шанувальниками блогера Анаталія Шарія

У середу, 17 червня, під Офісом президента України в Києві відбулися сутички між представниками "Національного корпусу" і шанувальниками блогера Анатолія Шарія. В результаті поліція затримала 15 осіб.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"Доставили в Печерське районне управління поліції 15 осіб", - повідомили в поліції, відмовившись коментувати, яку сторону в акції протесту представляли затримані.

На брифінгу начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що стосовно одного затриманого порушено кримінальну справу.

"Щодо однієї особи порушено кримінальне провадження за статтею 345 (опір працівнику міліції). Є відео, де хлопець задував поліцейських газовим балончиком. Іншим зараз надамо юридичну оцінку", - сказав він.

За словами Крищенко, поки немає госпіталізованих в результаті зіткнень.

"За медичною допомогою ніхто не звертався. Є у нас три звернення. Одне з Маріїнського парку, коли проходила акція біля Офісу президента, до нас подзвонили дві людини та сказали, що на них напали. Зараз вони дають свідчення. Одна людина сказала, що їй чомусь потрапили під час акції", - додав він.

У "Нацкорпусі" повідомили, що біля ВП затримали 12 представників їх організації. Там закликали "збиратися під Печерським райвідділом поліції", щоб "звільнити своїх".

Зазначимо, сьогодні під ОП зібралися прихильники блогера Анатолія Шарія в знак протесту проти свавілля силовиків і нападів на активістів та журналістів.

Своєю чергою, на Майдані Незалежності також зібралися близько 200 активістів, серед яких були представники "Нацкорпусу" і "Правого сектору". Вони хотіли провести "моралізаторську бесіду" з прихильниками Шарія, якого називають проросійським діячем.

У поліції вранці повідомили, що у зв'язку з масовими акціями посилюють заходи безпеки в місті.

Силовики також відзначали, що учасники акцій можуть мати різні політичні погляди, у зв'язку з чим будуть можливі конфлікти.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України протестОфіс президента
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