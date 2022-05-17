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Чернігів запускає роботу громадського транспорту: названо дату

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Чернігів, Вівторок 17 травня 2022 11:06
Чернігів запускає роботу громадського транспорту: названо дату Фото: Чернігів запускає роботу громадського транспорту (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Валерія Поліщук

У Чернігові відновлюють роботу громадського транспорту. Він знову почне курсувати з четверга, 19 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

У місті курсуватиме дев'ять тимчасових маршрутів. Зокрема:

  • 1 - Олександрівка - Автозавод (через вулицю Кирпоноса)
  • 1а - Олександрівка - Автозавод (через вулицю О. Молодчого)
  • 2 - Хімволокно - Автозавод
  • 3 - вулиця Незалежності - вулиця Н. Сагайдак
  • 4 - Залізничний вокзал - вулиця Захисників України (через вулицю Всіхсвятську)
  • 4а - Залізничний вокзал - вулиця Захисників України (через вулицю Пухова)
  • 5 - вулиця Єськова - готель "Україна"
  • 6 - вулиця Ціолковського - готель "Україна"
  • 7 - вулиця Ціолковського - 2 міська лікарня.

Вартість проїзду становитиме 12 гривень.

Нагадавши, з 16 травня в Києві проїзд знову став платним.

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