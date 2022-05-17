Чернігів запускає роботу громадського транспорту: названо дату
Фото: Чернігів запускає роботу громадського транспорту (facebook.com/Kyivpastrans)
У Чернігові відновлюють роботу громадського транспорту. Він знову почне курсувати з четверга, 19 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
У місті курсуватиме дев'ять тимчасових маршрутів. Зокрема:
- 1 - Олександрівка - Автозавод (через вулицю Кирпоноса)
- 1а - Олександрівка - Автозавод (через вулицю О. Молодчого)
- 2 - Хімволокно - Автозавод
- 3 - вулиця Незалежності - вулиця Н. Сагайдак
- 4 - Залізничний вокзал - вулиця Захисників України (через вулицю Всіхсвятську)
- 4а - Залізничний вокзал - вулиця Захисників України (через вулицю Пухова)
- 5 - вулиця Єськова - готель "Україна"
- 6 - вулиця Ціолковського - готель "Україна"
- 7 - вулиця Ціолковського - 2 міська лікарня.
Вартість проїзду становитиме 12 гривень.
Нагадавши, з 16 травня в Києві проїзд знову став платним.
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