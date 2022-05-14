ru ua
Сб, 14 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Київ повертає плату за проїзд у транспорті: названо дату

Новость на русском →
Київ, Субота 14 травня 2022 15:14
Київ повертає плату за проїзд у транспорті: названо дату Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві повертається плата за проїзд у транспорті. Захід набуде чинності в понеділок, 16 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"З 16 травня в Києві відновлюють електронну оплату за проїзд у комунальному громадському транспорті. Як в метро, так і в наземному транспорті", - написав градоначальник.

За його словами, оплачувати проїзд пасажири зможуть транспортними картками через платіжні додатки та Мобільний додаток "Київ цифровий".

"Ми повинні відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту, який працював в обмеженому режимі і був в ці місяці безкоштовним. Потрібно платити зарплати транспортникам, постачати підприємства пальним, матеріалами, електроенергією. Це величезні кошти", - підкреслив Кличко.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, столична влада скасувала плату за проїзд у комунальному транспорті. Разом з тим метрополітен використовувався як бомбосховище.

Нагадаємо, тарифи на проїзд у громадському транспорті Полтави можуть підвищити. Це питання повинні обговорити з приватними перевізниками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС