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В Черниговской области нашли сбитый "Шахед": он не сдетонировал

Иллюстративное фото: в Черниговской области нашли сбитый "Шахед" (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В среду, 19 апреля, пограничники обнаружили сбитый российский беспилотник в лесополосе у границы Черниговской области с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Черниговского пограничного отряда Галину Шеховцову в комментарии "Суспільному".

Она сообщила, что дрон на днях сбили сами же пограничники. Но в связи с тем, что боеприпас, которые нес "Шахед", не сдетонировал, на место происшествия вызвали взрывотехников.

Затем БПЛА отправили на экспертизу, а дальше - на утилизацию.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки россияне ударили по Украине 26 "Шахедами", 21 из них был сбит силами украинского ПВО.

Кроме того, в Силах обороны отметили, что оккупанты атаковали Украину новой партией иранских дронов.

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дрониЧерниговская область