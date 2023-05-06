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Поджог сухой травы: украинцам напомнили о штрафах

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Украина, Суббота 06 мая 2023 09:15
Поджог сухой травы: украинцам напомнили о штрафах Фото: спасатели призывают украинцев не сжигать сухую траву (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Спасатели просят граждан не сжигать сухую траву и листья. За поджог мусора или сухостоя украинцам грозит штраф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сжигать мусор и сухие листья или траву в Украине запрещено. За поджог предусмотрена административная ответственность, а также штраф в размере от 3060 до 6120 гривен, а для должностных лиц - от 15000 до 21000 гривен.

Также спасатели призывают не нарушать пожарную безопасность в лесу. За это также предусмотрела админответственность и штраф в пределах от 1530 до 4590 гривен.

Кроме того, украинцам напомнили, что пожар в лесу или поджог сухостоя может привести к уничтожению экосистемы, гибели животных.

Вместо сжигания украинцам советуют компостирование сухостоя или вывоз на специальную свалку коммунальными службами.

Напомним, ранее в ГСЧС объяснили, где чаще всего встречаются минометные мины, и как от них защититься.

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