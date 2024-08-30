В Черниговской области и Чернобыле продолжаются пожары: куда достиг смог

По данным 63-й Государственной пожарно-спасательной части Славутича, охвативший город дым происходит от пожаров на торфяниках в северных районах Черниговщины, а также от лесного пожара в Чернобыльской зоне.

Городской совет призывает всех сохранять спокойствие и ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно в утренние часы, когда концентрация дыма самая высокая.

В то же время, заместитель директора департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА Станислав Юрченко отметил, что смог возник из-за пожара на торфяниках в приграничной Сновской общине.

"В трех километрах от границы с РФ идут обстрелы, оттуда и задымление. Там болотистая местность. В настоящее время ГСЧС не могут потушить пожар", - сообщил он.