Загрязнение Сейма и Десны рассмотрела Госкомиссия ТЭБ и ЧС: что решили

В четверг, 29 августа, состоялось заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно загрязнения рек Сейм и Десна. Приняли ряд решений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца в эфире телемарафона.

"По результатам заседания было поручено Госэкоинспекции, Госводагентству, а также Черниговской и Киевской ОВА вместе с нами принять меры по абсорбции тех загрязняющих веществ, которые обнаружили в реках. То есть найти такой абсорбент, который смог бы улучшить качество воды", - рассказал Стрелец.

Он также сообщил, что сегодня утром "были отобраны еще одни анализы и найден тот коагулянт, который может действительно справиться с этой ситуацией".

"Еще один вопрос - сбор той рыбы, которая выбросилась на берег, чтобы не усугубить санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Госэкоинспекция, ГСЧС, Госпотребслужба, Госрыбагентство сегодня продолжают работать над тем, чтобы собрать мертвую рыбу. За предыдущую неделю более 10 тонн собрали в Сумской области и сейчас более 2 тонн собрали в Черниговской области", - добавил министр.

Следующий вопрос, который обсудили на заседании, - как предотвратить, чтобы мертвая рыба двигалась ниже по течению. Для этого было принято решение установить сетки-барьеры.

"Эти меры должны быть проведены максимально быстро, чтобы в течение недели мы оценили эффективность этих мер", - отметил Стрелец.

Он также добавил, что угрозы питьевому водоснабжению из-за загрязнения рек нет.

"Мы делаем все, чтобы и не было такой угрозы. Питьевые водозаборы на реке Сейм и Десна отсутствуют в пределах Сумской и Черниговской областей. Надеемся, что то, что сегодня утвердила Госкомиссия ТЭБ и ЧС, сработает и это пятно не дойдет до Киевской области", - сказал министр.