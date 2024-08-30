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У Чернігівській області та Чорнобилі тривають пожежі: куди сягнув смог

Фото: у Чернігівській області та Чорнобилі тривають пожежі (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На торф'яниках Чернігівської області та у лісах в Чорнобильській зоні тривають пожежі, що викликали задимлення та запах продуктів горіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Славутицьку міську раду та "Суспільне. Чернігів".

За даними 63-ї Державної пожежно-рятувальної частини Славутича, дим, що охопив місто, походить від пожеж на торф'яниках у північних районах Чернігівщини, а також від лісової пожежі в Чорнобильській зоні.

Міська рада закликає всіх зберігати спокій та обмежити перебування на відкритому повітрі, особливо в ранкові години, коли концентрація диму є найвищою. 

Водночас заступник директора департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Станіслав Юрченко зазначив, що смог виник через пожежу на торфʼяниках у прикордонній Сновській громаді.

"За три кілометри від кордону з РФ йдуть обстріли, звідти й задимлення. Там болотиста місцевість. Наразі ДСНС не можуть загасити пожежу", - повідомив він.

 

 

Забруднення екосистеми

Варто зауважити, що внаслідок війни РФ проти України масштабно страждає українська екосистема. Окупанти провокують масивні лісові пожежі та знищують флору і фауну нашої держави.

Крім того, варто врахувати і шкоду природі під час тривалих бойових дій у лісових зонах.

Нагадаємо, 28 серпня мер Вишгорода Олексій Момот повідомив про виявлення отруйної речовини в річці Десна, яка, за його словами, рухається за течією з боку російського кордону. Пізніше забруднення Сейму та Десни розглянула Держкомісія ТЕБ та НС.

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Чернігівська областьЧорнобильСлавутичПожежа