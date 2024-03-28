В Черниговской области произошла смертельная авария на блокпосту (фото)

Не первый случай

21 марта в Каменском районе Днепропетровской области водитель авто врезался в блокпост. Во время аварии пострадал полицейский, а сама иномарка загорелась.

Кроме того, в ноябре 2023 года в Ровенской области водитель автомобиля врезался в блокпост. Четверо человек пострадали, в том числе двое подростков.

К тому же ранее в Ровенской области из-за аварии на блокпосту с участием трех автомобилей погиб один человек. А в Киеве на блокпосту сбили сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосте. Женщина получила телесные повреждения, она была госпитализирована.

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