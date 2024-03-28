В Черниговской области произошла смертельная авария на блокпосту (фото)

В Черниговской области 27 марта произошло смертельное ДТП. Водитель Renault Scenic на выезде из города Корюковка врезался в блокпост и погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Черниговской области 28 марта.
"Вчера, около 21:00, в полицию поступило сообщение о том, что на выезде из города Корюковка произошло дорожно-транспортное происшествие. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что 23-летний водитель автомобиля Renault Scenic не справился с управлением и столкнулся со сооружением неработающего блокпоста.
"В результате происшествия водитель погиб", - констатировали в полиции.
Фото с места смертельной аварии в Черниговской области (facebook.com/policechernigivshchini)
Следователь Корюковского районного отдела полиции расследует обстоятельства ДТП в рамках уголовного производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Досудебное расследование продолжается.
"Полиция обращается к свидетелям ДТП: если вам что-нибудь известно об обстоятельствах этого события, просьба звонить по телефону на линию "102", - обратились в ведомстве.
21 марта в Каменском районе Днепропетровской области водитель авто врезался в блокпост. Во время аварии пострадал полицейский, а сама иномарка загорелась.
Кроме того, в ноябре 2023 года в Ровенской области водитель автомобиля врезался в блокпост. Четверо человек пострадали, в том числе двое подростков.
К тому же ранее в Ровенской области из-за аварии на блокпосту с участием трех автомобилей погиб один человек. А в Киеве на блокпосту сбили сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосте. Женщина получила телесные повреждения, она была госпитализирована.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.