У Чернігівській області сталася смертельна аварія на блокпості (фото)

В Чернігівській області 27 березня сталася смертельна ДТП. Водій Renault Scenic на виїзді з міста Корюківка врізався у блокпост і загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції Чернігівської області 28 березня.
"Вчора, близько 21:00, до поліції надійшло повідомлення про те, що на виїзді з міста Корюківка сталася дорожньо-транспортна пригода. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що 23-річний водій автомобіля Renault Scenic не впорався з керуванням та здійснив зіткнення зі спорудою непрацюючого блокпоста.
"Внаслідок автопригоди водій загинув", - констатували в поліції.
Фото з місця смертельної аварії в Чернігівській області (facebook.com/policechernigivshchini)
Слідчий Корюківського районного відділу поліції розслідує обставини ДТП у рамках кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Досудове розслідування триває.
"Поліція звертається до свідків ДТП: якщо вам що-небудь відомо про обставини цієї події, прохання телефонувати на лінію "102", - звернулись у відомстві.
21 березня у Кам'янському районі Дніпропетровської області водій авто врізався у блокпост. Під час аварії постраждав поліцейський, а сама іномарка спалахнула.
Крім того, у листопаді 2023 року на Рівненщині водій автомобіля врізався в блокпост. Четверо людей постраждали, зокрема двоє підлітків.
До того ж раніше в Рівненській області через аварію на блокпосту за участю трьох автомобілів загинула одна людина. А у Києві на блокпосту збили співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпості. Жінка отримала тілесні ушкодження, її було госпіталізовано.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.