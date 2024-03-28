У Чернігівській області сталася смертельна аварія на блокпості (фото)

"Вчора, близько 21:00, до поліції надійшло повідомлення про те, що на виїзді з міста Корюківка сталася дорожньо-транспортна пригода. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що 23-річний водій автомобіля Renault Scenic не впорався з керуванням та здійснив зіткнення зі спорудою непрацюючого блокпоста.

"Внаслідок автопригоди водій загинув", - констатували в поліції.

Фото з місця смертельної аварії в Чернігівській області (facebook.com/policechernigivshchini)

Слідчий Корюківського районного відділу поліції розслідує обставини ДТП у рамках кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Досудове розслідування триває.

"Поліція звертається до свідків ДТП: якщо вам що-небудь відомо про обставини цієї події, прохання телефонувати на лінію "102", - звернулись у відомстві.