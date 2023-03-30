В Черниговской области сокращают комендантский час и позволят дольше продавать алкоголь

В Черниговской области с 1 апреля будет сокращена продолжительность комендантского часа и увеличен промежуток времени для продажи алкоголя.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Черниговской ОВД Вячеслава Чауса.
По словам Чауса, комендантский час продлится с 00:00 до 4:00. Он пояснил, что такое решение было принято в связи с увеличением светового дня, а также активизацией полевых работ.
Кроме этого, с 1 апреля продажа алкоголя заведениям торговли будет разрешена с 11:00 до 21:00, а заведениям общепита с 11:00 до 22:00.
Также было решено скорректировать расстояние ограничения очного обучения в общеобразовательных учреждениях области с 40 до 20 км от границы с Россией.
Ранее РБК-Украина сообщало, чтокомендантский час в Тернопольской области сокращают. Нововведения начнут действовать с субботы, 1 апреля.
Напомним, в городах Украины сокращается продолжительность комендантского часа .
Новые графики уже утвердили в Киеве, Киевской , Ивано-Франковской , Черкасской и Полтавской областях.
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