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В Тернопольской области сокращают комендантский час

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Тернопольская область, Четверг 30 марта 2023 17:30
В Тернопольской области сокращают комендантский час Фото: в Тернопольской области сокращают комендантский час (t.me/uanational_police)
Автор: Татьяна Степанова

Комендантский час в Тернопольской области сокращают. Нововведения начнут действовать с субботы, 1 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Тернопольской ОВА Владимира Труша.

"В Тернопольской области изменен комендантский час. С субботы 1 апреля он продлится с 00:00 до 5:00", - говорится в сообщении.

Напомним, в городах Украины сокращается продолжительность комендантского часа.

Новые графики уже утвердили в Киеве, Киевской, Ивано-Франковской, Черкасской и Полтавской областях.

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Тернопольская область Комендантский час
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