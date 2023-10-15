В Черниговской области подорвалось взрывное устройство: есть жертвы

В Черниговской области взорвалось взрывное устройство. В результате инцидента один человек погиб, второй ранен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
По данным главы ОВА, сегодня в 14:57 поступило сообщение о взрыве на взрывном устройстве в лесополосе на территории Киевской территориальной громады.
"По предварительной информации один мужчина погиб, еще один - травмирован", - сообщил Чаус.
Он также отметил, что сейчас на месте происшествия работают взрывотехники.
Минная опасность
Напомним, что в результате войны с Россией во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:
В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.
Как рассказала министр экономики Юлия Свириденко, Украина предлагает союзникам брать под патронат отдельные направления разминирования в стране, чтобы ускорить очистку территории от взрывоопасных устройств.
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