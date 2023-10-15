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В Черниговской области подорвалось взрывное устройство: есть жертвы

Фото: в Черниговской области от взрыва пострадали люди (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Черниговской области взорвалось взрывное устройство. В результате инцидента один человек погиб, второй ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

По данным главы ОВА, сегодня в 14:57 поступило сообщение о взрыве на взрывном устройстве в лесополосе на территории Киевской территориальной громады.

"По предварительной информации один мужчина погиб, еще один - травмирован", - сообщил Чаус.

Он также отметил, что сейчас на месте происшествия работают взрывотехники.

Минная опасность

Напомним, что в результате войны с Россией во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:

  • избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
  • не цеплять какие-либо подозрительные предметы;
  • не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

Как рассказала министр экономики Юлия Свириденко, Украина предлагает союзникам брать под патронат отдельные направления разминирования в стране, чтобы ускорить очистку территории от взрывоопасных устройств.

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Черниговская областьВойна России против Украины