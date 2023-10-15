В Чернігівській області підірвався вибуховий пристрій: є жертви

В Чернігівській області підірвався вибуховий пристрій. В результаті інциденту один чоловік загинув, іншого поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
За даними глави ОВА, сьогодні о 14:57 надійшло повідомлення про підрив на вибуховому пристрої в лісосмузі на території Киїнської територіальної громади.
"За попередньою інформацією один чоловік загинув, ще один - травмований", - повідомив Чаус.
Він також зазначив, що нині на місці події працюють вибухотехніки.
Мінна небезпека
Нагадаємо, що внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.
Як розповіла міністр економіки Юлія Свириденко, Україна пропонує союзникам брати під патронат окремі напрямки розмінування в країні, аби прискорити очищення території від вибухонебезпечних пристроїв.
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