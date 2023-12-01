На трассе Киев-Чернигов перевернулся микроавтобус: есть пострадавшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области.

"С травмами разной степени тяжести они были госпитализированы. Все обстоятельства происшествия выясняет полиция", - проинформировали в пресс-службе полиции.

"Сегодня, около 7 утра, в полицию поступило сообщение об автопроисшествии в селе Ягодное: на автодороге перевернулся микроавтобус. В результате ДТП травмировались люди. Сейчас на месте происшествия работают полицейские", - говорится в сообщении.

Недавние ДТП из-за непогоды

Напомним, в октябре из-за ДТП в Николаевской области при участии микроавтобуса и грузовика погибли два человека, еще два получили травмы.

Накануне в Одесской области ураганный ветер и метель привели к ограниченному или полному перекрытию движения по ряду трасс. В течение нескольких часов утром в регионе произошло почти 50 ДТП. Все подробности можно прочитать в материале РБК-Украина по этой ссылке.

В среду утром в Одесской области разблокировали все дороги, на которых вводили ограничения для движения из-за непогоды.

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