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В Херсонской области пять человек подорвались на российской взрывчатке

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Миролюбовка, Воскресенье 14 мая 2023 11:34
В Херсонской области пять человек подорвались на российской взрывчатке Фото: в Миролюбовке Херсонской области подорвались пять человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсонской области пятеро мирных жителей подорвались на российской взрывчатке. Пострадавшие погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"В Херсонской области взрывчатка, оставленная российской армией, оборвала жизнь пяти мирных жителей", - отметил он.

Трагедия произошла в селе Миролюбовка Нововоронцовской общины. На территории одного из сельскохозяйственных предприятий разразился несдетонированный снаряд.

В результате взрыва пять человек погибли. Самому младшему погибшему было 27 лет, самому старшему - 68 лет.

Напомним, за минувшие сутки россияне выпустили по Херсонской области 400 снарядов, в результате атак пострадали шесть человек.

Также вчера российская авиация сбросила на Берислав Херсонской области две авиабомбы. Из-за обстрелов город остался без света.

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Херсонская область Взрыв
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