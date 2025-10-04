Черниговщина усиливает систему ПВО после обстрелов, - ОВА

В ночь на 4 октября россияне атаковали Черниговщину ударными дронами. В области заявили об усилении системы противовоздушной обороны и восстановлении энергоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
Чаус отметил, что сейчас областная военная администрация работает с военным командованием.
"Задача ОВА - добавляем критически необходимое оборудование и спецсредства", - отметил он.
Заметим, что по данным глава ОВА, ночью во время очередной дроновой атаки враг повредил несколько важных объектов электроснабжения. По данным облэнерго, аварийные отключения коснулись около 50 тысяч потребителей. Энергетики приступили к перезаживлению.
Также ночью россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры в городе Чернигове. Сейчас спасатели ликвидируют последствия вражеского обстрела (на фото).
В области продолжают действовать графики почасового отключения электроснабжения. По данным облэнерго, с сегодняшнего дня отключения три через три (три часа свет в очереди есть и три - нет).
"Энергетики делают все возможное, чтобы дополнительных отключений, несмотря на ситуацию, не было. По некоторым общинам и городам будут облегчения", - подчеркнул Чаус.
Напомним, что в результате ряда вражеских ударов по энергетике Украины обесточенные потребители появились сразу в нескольких областях. Самая сложная ситуация сейчас сохраняется на Сумщине и Черниговщине.
В частности, после массированных ударов РФ по критической инфраструктуре в "Черниговоблэнерго" заявили, что ситуация в энергосистеме региона остается мегакритической.
Мы уже писали, что российская армия в ночь на 4 октября снова атаковала энергетическую систему в Черниговской области. Повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения.