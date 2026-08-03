Чернигов с утра атакуют дронами: есть разрушения

"Враг атакует город с помощью БпЛА. В результате атаки повреждено одно из предприятий города. На месте попадания возник пожар. Информация уточняется", - написал он.

Есть ли пострадавшие в результате атак, пока неизвестно.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, первые взрывы были слышны в городе еще около 6:30.

Обновлено.

Как сообщил Брыжинский, в результате атаки один человек получил осколочные ранения.