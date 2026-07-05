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Главная » Новости » Война в Украине

Чернигов под атакой реактивных дронов

12:47 05.07.2026 Вс
1 мин
ПВО работает по вражеским дронам
aimg Татьяна Степанова
Чернигов под атакой реактивных дронов Фото: Чернигов под атакой реактивных дронов (Getty Images)
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Днем 5 июля Чернигов оказался под атакой вражеских реактивных дронов. В городе раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Корреспондент РБК-Украина сообщил, что в Чернигове раздались взрывы. Силы ПВО работают по вражеским дронам

Тем временем Воздушные силы предупреждают о группе реактивных дронов над Черниговом.

Также реактивные дроны фиксируются в Киевской области.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 5 июля Россия атаковала Украину одной противорадиолокационной ракетой Х-31, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 125 ударными дронами. Силам ПВОудалось сбить большинство вражеских целей, но есть и попадания.

Также поздно вечером в субботу, 4 июля, россияне нанесли серию ударов по Запорожью. В результате обстрела повреждена многоэтажка, критическая инфраструктура и известно о пострадавших.

В ночь на 4 июля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 86 дронами. Силам ПВО удалось сбить 69 вражеских целей.

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