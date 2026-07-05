Чернигов под атакой реактивных дронов

Напомним, в ночь на 5 июля Россия атаковала Украину одной противорадиолокационной ракетой Х-31, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 125 ударными дронами. Силам ПВОудалось сбить большинство вражеских целей, но есть и попадания.

Также поздно вечером в субботу, 4 июля, россияне нанесли серию ударов по Запорожью. В результате обстрела повреждена многоэтажка, критическая инфраструктура и известно о пострадавших.

В ночь на 4 июля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 86 дронами. Силам ПВО удалось сбить 69 вражеских целей.