Чернигов на графиках: школы переводят на онлайн и разворачивают "пункты несокрушимости"

Он отметил, что из-за сложной ситуации в энергетике "Черниговоблэнерго" ввело графики отключений света.

Объекты КП "Черниговводоканал" частично работают от автономных источников питания, как и отдельные насосные станции.

По словам Брижинского, давление в системе подачи воды удовлетворительное. В то же время он призвал горожан ответственно пользоваться водой.

Учреждения здравоохранения Чернигова обеспечены альтернативными источниками питания, поэтому в четверг, 2 октября, будут работать в обычном режиме.

Школьники до конца недели будут учиться в дистанционном формате. Детсады не будут работать лишь завтра из-за подстройки под графики отключения света.

Городской электротранспорт будет работать в обычном режиме, однако светофоры будут функционировать только в тех местах, где есть бесперебойное электропитание. Уличное освещение в Чернигове не будет работать и в дальнейшем.

Начальник Черниговской ОГА добавил, что сейчас продолжается подготовка к развертыванию "пункты несокрушимости".

Патрульная полиция для обеспечения правопорядка переходит на усиленный режим патрулирования. Система оповещения также будет работать, поскольку имеет альтернативный источник питания.