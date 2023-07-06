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Чернев объяснил, зачем Украине сейчас нужно приглашение в НАТО

Фото: глава постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев facebook.com/cherneve)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко

Украине нужно приглашение в НАТО именно сейчас, даже если вступление возможно только после окончания войны. Ведь необходимо договориться о членстве в Альянсе заранее, чтобы потом этот вопрос снова не откладывался на неопределенный срок.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.

"Украина должна использовать окно возможностей и то влияние, которое мы имеем сегодня, пока идет война", - сказал Чернев.

Он подчеркнул, что нужно договориться на берегу, заранее, чтобы после войны этот вопрос невозможно снова отложить на неопределенный срок.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, во время полномасштабного российского вторжения Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО. Члены Альянса и генсек Йенс Столтенберг неоднократно отмечали, что Украина не присоединится к НАТО, пока идет война.

Однако Украина хочет получить сигнал о поддержке вступления в НАТО после окончания войны уже на саммите Альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Президент Владимир Зеленский считает, что государству нужно получить четкие гарантии вступления в Альянс, после чего российский диктатор Владимир Путин еще более ослабнет и вынужден будет договариваться с Западом.

К тому же, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что на саммите партнеры примут решение о сближении Украины с Альянсом.

Об ожиданиях от саммита НАТО, гарантиях безопасности, темах первого заседания Совета Украины-НАТО и возможном сюрпризе в Вильнюсе, - читайте в блиц-интервью главы постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егора Чернева для РБК-Украина.

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