Чернев о наказании для уклонистов в новом законопроекте: есть вопросы внутри комитета

Отвечая на вопрос, останутся ли наказания для уклонистов в нынешнем виде в новом законопроекте, Чернев отметил, что сейчас спрогнозировать сложно.

"Здесь мне сложно спрогнозировать, потому что я не знаю, какой законопроект выйдет из верховного зала, сколько будет поправок, какие именно правки будут менять ту или иную норму. Знаю, что по этой норме есть вопросы у моих коллег, есть вопросы внутри комитета" , - сказал заместитель главы комитета.

По его словам, вопросы о наказании за уклонение от мобилизации были и до предыдущей редакции законопроекта.

"Будем собираться, обсуждать и нарабатывать какие-либо решения", - добавил Чернев.

Новый законопроект о мобилизации

Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

В частности, среди предложений правительство хочет, чтобы повестки военнообязанным рассылались через электронный кабинет призывника. В первой версии Минобороны предлагало повестки отправлять по электронной почте.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.