RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чернев о наказании для уклонистов в новом законопроекте: есть вопросы внутри комитета

Фото: Чернев рассказал, изменятся ли наказания для уклонистов от мобилизации (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко

У комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки есть вопросы о наказании для уклонистов в новом законопроекте о мобилизации.

Об этом в комментарии для материала РБК-Украина рассказал заместитель главы комитета Совета по нацбезопасности, обороне и разведке Егор Чернев.

Отвечая на вопрос, останутся ли наказания для уклонистов в нынешнем виде в новом законопроекте, Чернев отметил, что сейчас спрогнозировать сложно.

"Здесь мне сложно спрогнозировать, потому что я не знаю, какой законопроект выйдет из верховного зала, сколько будет поправок, какие именно правки будут менять ту или иную норму. Знаю, что по этой норме есть вопросы у моих коллег, есть вопросы внутри комитета" , - сказал заместитель главы комитета.

По его словам, вопросы о наказании за уклонение от мобилизации были и до предыдущей редакции законопроекта.

"Будем собираться, обсуждать и нарабатывать какие-либо решения", - добавил Чернев.

Новый законопроект о мобилизации

Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

В частности, среди предложений правительство хочет, чтобы повестки военнообязанным рассылались через электронный кабинет призывника. В первой версии Минобороны предлагало повестки отправлять по электронной почте.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаМобилизация в Украине