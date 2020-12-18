Чорна п’ятниця-2020 в Україні побила рекорд продаж техніки

Продажі побутової техніки та електроніку під час акцій "Чорної п’ятниці" та "Кіберпонеділка" 2020 року встановили новий рекорд. Третина товару в Україні було куплено онлайн.

Про це свідчать дані дослідження компанії GfK Ukraine.

Загалом за два акційні тижні покупці витратили на техніку 6,6 млрд грн, що на 28% більше, аніж в аналогічний період 2019 року. І купили на 8,5% більше одиниць техніки. Найбільше відносно минулорічних показників зросли продажі ІТ сектору - на 70% у грошовому вимірі.

В період знижок "Чорної п’ятниці" та "Кіберпонеділка" у 2020 році онлайн-продажі зросли на 73% (офлайн також показав зростання - на 16%). Третина (30%) товару (обсяг у грн) було куплено онлайн.

Ціни на 36% техніки (в одиницях) були знижені на 10% і більше. Найбільше зі знижками продавали малу побутову техніку (46% товарів). Разом з тим, лише 7% усього обсягу покупок техніки мали понад 20% знижки (14% - минулого року). При цьому в онлайні дешевших товарів було більше, аніж в традиційних роздрібних магазинах - ціна на 48% техніки була знижена на 10% і більше.

При цьому середній чек у ключових секторах техніки зріс на понад 20%. Винятком стала лише велика побутова техніка, де здорожчання середнього цінника склало лише 3%.

Нагадаємо, фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні в жовтні 2020 року зріс на 15,2% в порівнянні з жовтнем минулого року.

Відзначимо, у 2019 році частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України, становила 52,4%, в той час як у 2018 році - 53,2%, в 2017 році - 52,3%. За даними статистичного відомства, частка місцевих продовольчих товарів становить 80,0%, частка непродовольчих товарів - 32,0%.