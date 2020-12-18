Черная пятница-2020 в Украине побила рекорд продажа техники

Продажи бытовой техники и электронику во время акций "Черной пятницы" и "Киберпонедельника" в 2020 году установили новый рекорд. Треть товара в Украине было куплено онлайн.

Об этом свидетельствуют данные исследования компании GfK Ukraine.

Всего за два акционные недели покупатели потратили на технику 6,6 млрд грн, что на 28% больше, чем в аналогичный период 2019 года. И купили на 8,5% больше единиц техники. Больше всего по сравнению с прошлогодними показателями выросли продажи ИТ сектора - на 70% в денежном измерении.

В период скидок "Черной пятницы" и "Киберпонедельника" в 2020 году онлайн-продажи выросли на 73% (офлайн также показал рост - на 16%). Треть (30%) товара (объем в грн) было куплено онлайн.

Цены на 36% техники (в единицах) были снижены на 10% и более. Больше всего со скидками продавали малую бытовую технику (46% товаров). Вместе с тем, лишь 7% всего объема покупок техники имели свыше 20% скидки (14% - в прошлом году). При этом в онлайне более дешевых товаров было больше, чем в традиционных розничных магазинах - цена на 48% техники была снижена на 10% и более.

При этом средний чек в ключевых секторах техники вырос на более 20%. Исключением стала только крупная бытовая техника, где подорожание среднего ценника составило лишь 3%.

Напомним, физический объем оборота розничной торговли в Украине в октябре 2020 года вырос на 15,2% по сравнению с октябрем прошлого года.

Отметим, в 2019 году доля продаж предприятиями розничной торговли товаров, которые произведены на территории Украины, составляла 52,4%, в то время как в 2018 году - 53,2%, в 2017 году - 52,3%. По данным статистического ведомства, доля местных продовольственных товаров составляет 80,0%, доля непродовольственных товаров - 32,0%.