Роздрібна торгівля показала рекордне зростання перед карантином вихідного дня

Фото: супермаркет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Темпи зростання досягли рівня початку року перед тим, як Кабмін посилив карантин

Фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні в жовтні 2020 року зріс на 15,2% в порівнянні з жовтнем минулого року. У порівнянні з вереснем поточного року зафіксовано зростання на 4,3%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, в січні-жовтні 2020 року обсяг фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі збільшився на 7,6%, що порівнянно зі зростанням за перший квартал (10,6%).

Серед регіонів найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі за січень-жовтень 2020 року у порівнянні з 2019 роком спостерігалося в Київській (на 17,2%), Запорізькій (на 14,9%) та Чернігівської (на 13,5%) областях.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабмін ввів в Україні карантин вихідного дня. Обмеження будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка протягом трьох уїк-ендів 14-15 листопада, 21-22 листопада і 28-29 листопада.

Нагадаємо, в 2019 році частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України, становила 52,4%, в той час як у 2018 році - 53,2%, в 2017 році - 52,3%. За даними статистичного відомства, частка місцевих продовольчих товарів становить 80,0%, частка непродовольчих товарів - 32,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні у квітні 2020 року знизився на 14,9% у порівнянні з квітнем минулого року і на 23,0% порівняно з березнем.