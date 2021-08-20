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"Черкаси Азот" повернуть у держвласність, - секретар РНБО

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Київ, П'ятниця 20 серпня 2021 19:04
"Черкаси Азот" повернуть у держвласність, - секретар РНБО Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Рада національної безпеки та оборони провела засідання. Прийнято рішення щодо підприємства "Черкаси Азот".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючист на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова після засідання Ради нацбезпеки та оборони.

За його словами, прийнято рішення повернути "Черкаси Азот" у державну власність.

"Ми розглядали питання про повернення в державну власність, в управління (держави, - ред.) підприємство "Черкаси Азот". Була доповідь міністра енергетики з цього питання. Було прийнято протокольне доручення, яке стосується повернення в держвласність підприємства "Черкаси Азот", якого незаконно свого часу шляхом шахрайських маніпуляцій держава втратила", - заявив Данілов.

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