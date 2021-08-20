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"Черкассы Азот" вернут в госсобственность, - секретарь СНБО

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Киев, Пятница 20 августа 2021 19:04
"Черкассы Азот" вернут в госсобственность, - секретарь СНБО Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Совет национальной безопасности и обороны провел заседание. Принято решение относительно предприятия "Черкассы Азот".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова после заседания Совета нацбезопасности и обороны.

По его словам, принято решение вернуть "Черкассы Азот" в государственную собственность.

"Мы рассматривали вопрос о возвращении в государственную собственность, в управление (государства, - ред.) предприятие "Черкассы Азот". Был доклад министра энергетики по этому вопросу. Было принято протокольное поручение, которое касается возвращения в госсобственность предприятия "Черкассы Азот", которого незаконно в свое время путем мошеннических манипуляций государство лишилось", - заявил Данилов.

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