"Черкассы Азот" вернут в госсобственность, - секретарь СНБО

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова после заседания Совета нацбезопасности и обороны.

По его словам, принято решение вернуть "Черкассы Азот" в государственную собственность.

"Мы рассматривали вопрос о возвращении в государственную собственность, в управление (государства, - ред.) предприятие "Черкассы Азот". Был доклад министра энергетики по этому вопросу. Было принято протокольное поручение, которое касается возвращения в госсобственность предприятия "Черкассы Азот", которого незаконно в свое время путем мошеннических манипуляций государство лишилось", - заявил Данилов.