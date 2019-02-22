У Черкаській області військовослужбовця судитимуть за підозрою у вбивстві

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Військовослужбовця підозрюють у вбивстві чоловіка у місті Сміла

У Черкаській області скеровано до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця однієї із військових частин області, якого підозрюють у вбивстві жителя Сміли. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.

Повідомляється, що 1 жовтня 2018 року у домоволодінні в місті Сміла Черкаської області було виявлено тіло без ознак життя із тринадцятьома ножовими пораненнями. Установлено, що постраждалий мешкав сам. Свідків трагічної події також виявлено не було.



Військова прокуратура і Національна поліція провелип комплекс оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій, за результатами яких було встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.



Підозрюваним у вбивстві виявився військовослужбовець однієї із військових частин Черкаської області, якого за рішенням суду було одразу взято під варту без права внесення застави. Усі обставини вчиненого вбивства наразі встановлені.

Обвинувальний акт щодо затриманого військовослужбовця за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство" скеровано до суду для розгляду по суті. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

РБК-Україна писало, що у Києві трьом патрульним оголосили підозри у перевищенні службових повноважень після смерті затриманого.

Раніше повідомлялося, що в Києві затримали полковника поліції за організацію злочинної групи.