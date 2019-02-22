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У Києві трьом патрульним оголосили підозру після смерті затриманого

Новини » Надзвичайні події    22.02.2019 - 15:28
У Києві трьом патрульним оголосили підозру після смерті затриманого
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Патрульних підозрюють у перевищенні повноважень

У Києві трьом патрульним оголосили підозри у перевищенні службових повноважень після смерті затриманого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що 17 лютого патрульні виїхали за викликом про порушення громадського порядку. На місці події виявили агресивно налаштованого молодого чоловіка, який, за їх припущенням, перебував під дією токсичних чи наркотичних речовин. Порушника затримали після того, як він почав чинити опір.

Також повідомляється, що патрульні вирішили відвезти затриманого до Вишгороду, де він проживає.

"У зв'язку з тим, що чоловік постійно намагався вийти з машини і не бажав їхати додому, патрульні висадили його з машини на під'їзді до Вишгороду. Вранці місцеві жителі виявили труп. За попереднім оглядом судово-медичного фахівця - чоловік помер від переохолодження", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Держбюро розслідувань за погодженням ГПУ повідомило трьом патрульним про підозру у перевищенні службових обов'язків, що призвело до смерті потерпілого.

У Києві трьом патрульним оголосили підозру після смерті затриманого

 

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Сумах заступнику міського голови Олександру Журбі оголосили підозру через смерть дитини в ліфті на початку січня.

До цього в Києві затримали полковника поліції за організацію злочинної групи.

 

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