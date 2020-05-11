У Черкаській області за добу померли троє пацієнтів з коронавірусом

У Черкаській області за минулу добу, 10 травня, померли троє пацієнтів з захворюванням на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Черкаської обласної державної адміністрації Романа Боднара у Facebook.

За даними очільника ОДА, вчора в області було зафіксовано 3 летальні випадки коронавірусу. Так, в обласній лікарні померли 43-річний чоловік, який мав цукровий діабет та інсулінозалежність, 83-річна жінка з важкою формою інсульту та пневмонією, а також 72-річний чоловік з тяжким перебігом пневмонії.

"На сьогодні в області 15 летальних випадків: 13 - Черкаси, 1 - Умань, 1 - Кам’янка. Зараз на лікуванні 121 особа з лабораторно підтвердженими випадками COVID-19, на стаціонарному лікуванні - 21 особа. Одужали вже 206 черкащан", - розповів Боднар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області помер депутат місцевої сільської ради, у якого було діагностовано захворювання на коронавірус. Чоловік мав хронічні захворювання, перебіг яких погіршило інфікування коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що за останню добу в Україні було зафіксовано 17 летальних випадків, пов'язаних з зараженням коронавірусом. Станом на сьогодні в країні нараховано 408 померлих з коронавірусом.