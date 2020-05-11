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У Чернівецькій області від коронавірусу помер депутат сільради

Новини » Коронавірус     11.05.2020 - 11:52
У Чернівецькій області від коронавірусу помер депутат сільради
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Депутат мав хронічні захворювання, перебіг яких погіршив коронавірус

У Чернівецькій області від коронавірусної хвороби помер депутат сільської ради 62-річний Михайло Кіцан. Про це повідомляє Заставнівська районна державна адміністрація на сторінці у Facebook.

Вказано, що чоловік мав хронічні захворювання, перебіг яких погіршив вірус.

У Чернівецькій області від коронавірусу помер депутат сільради

"На 62 році життя перестало битися серце поважної, працелюбної людини, фермера, великого життєлюбного оптиміста - жителя с. Товтри, депутата сільської ради Михайла Георгійовича Кіцана. Він мав хронічні захворювання, перебіг яких погіршив вірус COVID-19. Смертельний коронавірус не дав шансу здолати захворювання та їх ускладнення", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 15 648 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За даними ЦГЗ, за станом на 9:00 11 травня в Україні 15648 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 408 летальних, 3288 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 416 нових випадків.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що найбільше нових випадків коронавірусної хвороби зафіксовано в Києві, Чернівецькій, Рівненській і Львівській областях.

Теги Новини України сельсоветЧерновицкая областьКоронавірус
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