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У Черкаській області під лід провалилися троє рибалок, серед них дитина

Автор: Игорь Литвиненко

у Черкаській області В селі Бучак Канівського району під час риболовлі на річці Дніпро під лід провалилися три людини, серед яких дитина 2010 року народження. Доля рибалок залишається невідомою.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався в неділю, 24 січня, в 16:30.

"За інформацією свідків, провалилися під лід і, за попередніми даними, потонули 3 людини, з них одна дитина. Станом на 7 годин 25 січня доля рибалок залишається невідомою, пошукові роботи тривають", - повідомили в ДСНС.

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Нагадаємо, в останні дні в Україні спостерігалося потепління. Вчора стовпчики термометрів місцями показували до +10 градусів.

При цьому, як писало РБК-Україна, в Україну повертаються снігопади. Після цього знову вдарять морози.

Сьогодні в Україні погода значно погіршиться. Температура повітря буде коливатися від -1 до +9 градусів, у західних областях очікуються сильні снігопади.

Крім того, 25 січня у високогір'ї Закарпатській області очікується значна сніголавинна небезпека.

Прогноз погоди
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