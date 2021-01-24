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В Карпатах є загроза сходження лавин

Івано-Франківська область, Неділя 24 січня 2021 09:43
В Карпатах є загроза сходження лавин
Фото: Карпати (freepik)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 24 січня, в Карпатах існує загроза сходження лавин. Синоптики попередили про значну сніголавинної небезпеки в горах Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У зв'язку з відлигою та випаданням дощу сніговий покрив, 24 січня у високогір'ї Івано-Франківської області і 24-25 січня у високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

Нагадаємо, в Україні найближчими днями очікується нова порція снігопадів. Після цього знову вдарять морози.

Крім того, сьогодні через негоду частина населених пунктів України може залишитися без світла.

Сьогодні на Правобережжі України очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с, а в західних областях - сильний дощ та мокрий сніг.

"Погодні умови призведуть до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України, в західних областях також і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - повідомили в ДСНС.

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