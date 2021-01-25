Снігопади і сильний вітер: прогноз погоди на сьогодні

Фото: дівчина з парасолькою (РБК-Україна)

У понеділок, 25 січня, погода в Україні значно погіршилася. У західних областях очікуються сильні снігопади.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У понеділок в Україні пройдуть дощі. У західних областях очікуються снігопади.

Вітер південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с. В інших областях, крім східних, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

У західних областях температура повітря вночі становитиме -1 +1, а вдень -1 +4, а у центральних областях стовпчики термометрів вночі покажуть +2 +4, вдень +2 +7.

На півдні країни температура повітря вночі +2 +5, вдень +6 +9. У північних областях температура повітря вночі в межах +1 +4, а вдень + 3 +7. На сході вночі +1 +4, а вдень +4 +7.

Прогноз в Києві

У понеділок в столиці очікується дощ. Вітер південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с. Вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2 +4, а вдень +4 +6.

Нагадаємо, в Україні найближчими днями очікуються снігопади. Після цього знову вдарять морози.

Крім того, 25 січня у високогір'ї Закарпатській області очікується значна сніголавинна небезпека.