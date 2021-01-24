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Сьогодні Україну накриють дощі, але тепла погода збережеться

Україна, Неділя 24 січня 2021 10:00
Сьогодні Україну накриють дощі, але тепла погода збережеться
Фото: дощ (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні сьогодні, 24 січня, погіршиться погода. Майже на всій території країни очікуються дощі, температура повітря буде коливатися від +4 до +10 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Суха погода збережеться лише в Луганській і Донецькій областях. На решті території країни дощі. У Львівській та Закарпатській областях температура повітря вдень становитиме +6+8 градусів, на півдні до +10. На решті території стовпчики термометра показуватимуть від +4 до +7 градусів. Вночі Температура опуститься до 0+3 градусів, на півдні та Закарпатті +3+6.

Сьогодні Україну накриють дощі, але тепла погода збережеться

Прогноз в Києві

У столиці в неділю очікуються невеликі дощі. Вдень температура повітря становитиме +5+7 градусів, вночі 0+2.

Сьогодні Україну накриють дощі, але тепла погода збережеться

Раніше РБК-Україна писало, що з 24 січня в країні очікується погіршення погоди. З-за сильних поривів вітру та снігопади можливі проблеми з електрикою в деяких населених пунктах.

Також повідомлялося, що в Україні найближчими днями очікується нова порція снігопадів. Після цього знову вдарять морози.

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