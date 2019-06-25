У Черкаській області у кафе отруїлися 12 осіб

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Серед постраждалих - одна дитина

У Черкаській області під час святкування дня народження у кафе в селі Бузівка Жашківського району отруїлися 12 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області.

Як повідомляється, 12 осіб, з них 3 дитини були госпіталізовані протягом 23-24 червня в Жашковскую центральну районну лікарню.

Співробітники Держпродспоживслужби перевірили заклад. У результаті знайшли грубі порушення санітарного законодавства, законодавства у сфері безпеки харчових продуктів. Також був складений протокол про правопорушення у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.

Кафе було тимчасово закрите співробітниками Держпродспоживслужби до завершення санітарно-епідеміологічного розслідування спалаху. Про подію було повідомлено поліції і органів місцевої влади.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 9 червня у Львові 20 осіб отруїлися у ресторані "Червона Рута". За допомогою звернулися 20 осіб, з них одна дитина, 2009 року народження. Госпіталізовано 18 осіб, в тому числі дитина. Стан пацієнтів середньої тяжкості.

Крім того, у Чернівецькій області в селі Репужинці Заставнівського району у таборі отруїлися 30 дітей. Заступник директора ДУ "Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" Сергій Торський заявив, що 9 червня отримали повідомлення про скарги на біль у животі і блювання у 30-ти дітей, що відпочивають у таборі в Репужинці.