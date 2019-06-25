В Черкасской области в кафе отравились 12 человек

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Среди пострадавших - один ребенок

В Черкасской области во время празднования дня рождения в кафе в селе Бузовка Жашковского района отравились 12 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Госпотребслужбы в Черкасской области.

Как сообщается, 12 человек, из них 3 ребенка были госпитализированы в течение 23-24 июня в Жашковскую центральную районную больницу.

Сотрудники Госпотребслужбы проверили заведение. В результате нашли грубые нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов. Также был составлен протокол о правонарушении в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов.

Кафе было временно закрыто сотрудниками Госпотребслужбы до завершения санитарно-эпидемиологического расследования вспышки. О происшествии было сообщено полиции и органам местной власти.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 9 июня во Львове 20 человек отравились в ресторане "Червона Рута". За помощью обратились 20 человек, из них один ребенок, 2009 года рождения. Госпитализированы 18 человек, в том числе ребенок. Состояние пациентов средней тяжести.

Кроме того, в Черновицкой области в селе Репужинцы Заставнивского района в лагере отравились 30 детей. Заместитель директора ГУ "Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Сергей Торский заявил, что 9 июня получили сообщение о жалобах на боль в животе и рвоту у 30-ти детей, отдыхающих в лагере в Репужинцах.